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Darbe davaları Kovid-19 nedeniyle bir kez daha ertelendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam eden Akıncı Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı davaları, Kovid-19 önlemleri kapsamında bir kez daha ertelendi.

İsmet Karakaş,Tanju Özkaya   | 01.05.2020
Darbe davaları Kovid-19 nedeniyle bir kez daha ertelendi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin devam eden Akıncı Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı davaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir kez daha ertelendi.

Ankara'daki birden fazla sanıklı olan ve ayrı ayrı mahkemelerde 4 Mayıs'ta yeniden görülmeye başlanması planlanan 3 ana darbe davası, yargısal süreçlerin 15 Haziran'a kadar durdurulması kararı sonrası mahkemelerce belirlenen tarihlere ötelendi.

Buna göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü davası 16 Haziran'a bırakıldı.

Darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan F-16 pilotlarının da sanıkları arasında bulunduğu 475 sanıklı dava, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla sürecek.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Kuvvetleri darbe davası da 6 Temmuz'a ertelendi.

Eski tuğgeneraller Erhan Caha ve Adem Boduroğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu ve esasa ilişkin savunmaların alınması aşamasındaki davada toplam 142 sanık bulunuyor.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı dava ise 16 Haziran'a bırakıldı.

Davanın sanıkları arasında 15 Temmuz gecesi sözde sıkıyönetim direktiflerinin bağlı birliklere iletilmesini sağlayan ve Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı öldürmeye çalıştığı belirtilen eski albay Erkan Öktem de bulunuyor.

Davalar 4 Mayıs'a ertelenmişti

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreleri 30 Nisan'a kadar durduran karar sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelere tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer konular haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye niteliğinde yazı göndermişti.

Bunun üzerine Akıncı Üssü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı darbe davaları, mahkemeler tarafından 4 Mayıs'a ertelenmişti.

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda yargılamalara ilişkin sürecin durdurulması kararının 15 Haziran'a kadar uzatılması sonrası söz konusu davalar, ikinci kez ertelenmiş oldu.

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