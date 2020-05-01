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1 Mayıs yurt genelinde 184 etkinlikle kutlandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Türkiye'de 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 30 Nisan'da 69 ilde 148 etkinlik, bugün ise 18 ilde 36 etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen bu etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır" dedi.

Aykut Karadağ   | 01.05.2020
1 Mayıs yurt genelinde 184 etkinlikle kutlandı

Ankara

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı,  yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ruhuna uygun olarak kutlanabilmesi amacıyla tüm illerde gerekli izinlerin verildiğini belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Sağlık Hizmetleri Sendkası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

"Provokasyona açık bir ortam oluşturulmuştur"

"Türkiye'de 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 30 Nisan'da 69 ilde 148 etkinlik, bugün ise 18 ilde 36 etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen bu etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır." bilgisini veren Çataklı, İstanbul’da bugün Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş organizesinde 10.00-11.30 saatleri arasında 10 kişiyi geçmeyecek şekilde Taksim Anıtı'na çelenk bırakma etkinliklerinin normal olarak sona erdiğini bildirdi.

Çataklı, DİSK Genel Merkezi önünde toplanan gruba müdahalede bulunulmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"1 Mayıs öncesi Bakanlığımız tarafından Konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul’da DİSK tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır. Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır.

Buna rağmen ısrar edilmiş, gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır. Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, birlik ve beraberlik içinde uyumla hareket etmemiz gereken böylesi bir dönemde, tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir. DİSK'e ait çelenk, 5 HDP Milletvekili, 3 CHP Milletvekili, 1 TİP Milletvekili olmak üzere toplam 9 milletvekili tarafından 12.40 itibariyle Taksim Anıtı'na bırakılmıştır."

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