Bakan Selçuk'tan aileler için oyun önerisi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 3 gün için anne babalara çocuklarıyla "Bir de böyle yürü", "Bana beni anlat" ve "Kağıtlara basma" adlı oyunları oynamalarını önerdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde geçirilecek 3 gün için ailelere oyun önerisinde bulundu.
Küçük bir doğumgünü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek. pic.twitter.com/JZXxmA7rY5— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 1, 2020
Bugün doğum günü olan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir doğum günü hediyesi isteyebilir miyim? Lütfen çocuklarla oyun oynayın. Bu 3 gün evdeyiz. Evde birlikte geçen bu 3 günü güzel hatırlamak için 3 oyun önerisi paylaşıyorum. Ama ailece. Ama babalar da dahil olacak. Ama eğlenerek ve isteyerek." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda "Bir de böyle yürü", "Bana beni anlat" ve "Kağıtlara basma" isimli 3 oyun ile bunların nasıl oynanacağına ilişkin kuralların anlatıldığı görseller yer aldı.
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