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Eğitim

Bakan Selçuk Sakarya'daki meslektaşlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından internet ortamında yeniden başlayan "Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları"nda, Sakarya'daki öğretmenlerle bir araya geldi.

Aylin Dal   | 01.05.2020
Bakan Selçuk Sakarya'daki meslektaşlarıyla buluştu

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını sonrasında internet ortamında yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Sakarya'da görev yapan yüzlerce meslektaşıyla video konferansla buluştu. 

Buluşmaya, Ziya Selçuk Bakanlıktaki toplantı salonundan, Sakarya'daki idareci ve öğretmenler ise evlerinden katıldı.

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin verileri paylaşan ve Sakarya'daki çalışmalar hakkında bilgi alan Selçuk, öğretmenliğin bir fedakarlık mesleği olduğunu vurguladı. 

Öğretmenlerden sürekli kendilerini geliştirmelerini, yeni şeyler öğrenerek eğitim sürecine yansıtmalarını isteyen Selçuk, yerel düzeyde ihtiyaçlara göre alınacak hizmet içi eğitimlerin şekillendirilebileceğini belirtti. 

Bakan Selçuk, meslektaşlarına hitaben yaptığı kısa konuşmanın ardından öğretmenleri dinledi. Her branştan öğretmenler, kendi alanlarına dair bilgileri aktardı, veliler ve öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin mesajlarını da Ziya Selçuk'a iletti. 

Bakan Selçuk'a doğum günü sürprizi

Bu arada buluşma sırasında, Sakarya'da görev yapan öğretmenler Selçuk'a doğum günü sürprizi yaptı.

Öğretmenler, 1 Mayıs 1961'de dünyaya gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yeni yaşını türkü söyleyerek kutladı. "Türküleri çok sevdiğinizi biliyoruz." diyen öğretmenler, Ziya Selçuk'a doğum günü hediyesi olarak Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" türküsünü armağan etti. Bağlama eşliğinde türküyü seslendiren öğretmenlere Selçuk da eşlik etti.

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