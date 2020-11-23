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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy iyileşti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Talha Yavuz   | 23.11.2020
Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy iyileşti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, test sonucunun negatif çıktığını ve normal şekilde çalışmaya başladığını ifade etti. 

Vladimir Zelenskiy, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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