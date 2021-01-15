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Dünya

Ukrayna, Kovid-19 kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldı

Ukrayna, Kovid-19 kapsamında 14 günde bir güncellenen listeye göre Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldığını bildirdi.

Talha Yavuz   | 15.01.2021
Ukrayna, Kovid-19 kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldı

Kiev

Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldığını bildirdi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası yoğunluğuna göre 14 günde bir güncellenen listeye göre 128 ülkenin yeşil, 66 ülkenin ise kırmızı kategoride yer aldığı bildirildi.

Kovid-19 vaka sayılarının düşmesiyle Türkiye tekrar listede yeşil bölge statüsüne geçirildi.

Bu kapsamda Türkiye vatandaşlarının Ukrayna'ya girerken negatif Kovid-19 testi sonucu ibraz etmek veya 14 gün karantinada kalma şartı kalkmış oldu.

Ukrayna, Türkiye'yi 18 Aralık 2020'de kırmızı bölge kapsamına almıştı.

Son 24 saatte 8 bin 199 Kovid-19 vakası görülen Ukrayna'da 8-24 Ocak dönemi için tedbirler artırılmıştı.

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