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2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni Kovid-19 tedbirleri uygulanarak icra edildi

2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yapıldı.

Muhammed Boztepe   | 26.01.2021
2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni Kovid-19 tedbirleri uygulanarak icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)  sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığımıza bağlı birliklerde 2020/4'üncü dönem erlerin yemin törenleri koronavirüs tedbirleri uygulanarak icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda yemin törenine ait fotoğraflara da yer verildi.

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