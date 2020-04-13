Kovid-19 ve İsrail işgali Filistin ekonomisini çöküşe sürüklüyor
Filistin'in Kovid-19 ve İsrail işgali nedeniyle "benzersiz" ekonomik sıkıntı içinde olduğu belirtildi.
Gazze
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Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'daki işgal, abluka ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik çöküşün sürmesi durumunda bunun büyük bir felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.
"Kriz büyük ve işçiler, fabrikalar ile ticaret, tarım, turizm ve inşaat sektörleri üzerindeki etkileri gerçekten çok tehlikeli." ifadesini kullanan Hudari, ekonominin çok hızlı ve benzersiz şekilde çöküşe geçtiğini ve özellikle İsrail ablukası altındaki Gazze'de krizin büyüdüğünü belirtti.
Hudari, Araplar ve uluslararası kuruluşlara işgal nedeniyle zaten sıkıntı içinde olan sektörlere destek verme çağrısı yaptı.
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