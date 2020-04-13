Euro
7.39
Dolar
6.75
BIST 100
96,604.23
Altın
1,690.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma yasağının bugün sona ermesinin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum Sokağa çıkma yasağının bugün sona ermesinin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya, Libya

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti

Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği bombardımanda bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti.

Hamdi Yıldız   | 13.04.2020
Libya'da Hafter milislerinin saldırısında bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'a bağlı Ebu Selim Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Sidi Selim Mahallesi'nde bir eve düşen roket nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti.

UMH Sağlık Bakanlığına bağlı Olağanüstü Hal ve Acil Kurtarma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Ayn Zara bölgesinde bir eve roket düşmesi sonucu aileden bir çocuk ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hafter milisleri ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes ilanına rağmen, Hafter milisleri başkente dönük saldırılarını sürdürmüş ve ateşkesi defalarca ihlal etmişti.

Buna karşılık UMH yönetimi 26 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatarak saldırılara karşılık vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika ülkelerinden Çin'e 'Afrikalılara yönelik Kovid-19 ayrımcılığı durdurun' çağrısı
Çin'de son 24 saatte 108 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 ve İsrail işgali Filistin ekonomisini çöküşe sürüklüyor
Sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs tedbirleri sürdürülecek
Sudan koronavirüsle mücadele için acil durum yasası çıkardı

Benzer haberler

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti

Libya hükümeti askeri birlikleri Hafter milislerine ait savaş helikopterini düşürdü

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Libyalı yetkililere teslim edildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta 2 milyonu aşkın insan bir haftadır susuzluk çekiyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta 2 milyonu aşkın insan bir haftadır susuzluk çekiyor
Hafter milisleri Trablus'ta Kovid-19 tedavisine tahsis edilen hastaneyi 3. kez hedef aldı

Hafter milisleri Trablus'ta Kovid-19 tedavisine tahsis edilen hastaneyi 3. kez hedef aldı
Avrupa 'barış' adı altında Libya'yı 'boğuyor'

Avrupa 'barış' adı altında Libya'yı 'boğuyor'