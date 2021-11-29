Dolar
12.89
Euro
14.53
Altın
1,782.82
ETH/USDT
4,323.40
BTC/USDT
57,232.00
BIST 100
1,808.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 2021 yılında bir kez daha dünyada turizm sektörünü vururken, bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu.

Şenhan Bolelli   | 29.11.2021
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti

Madrid

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) paylaştığı 2021 yılı verilerine göre, dünyada uluslararası seyahat eden kişi sayısı yıl sonu itibarıyla 375 milyon olması beklenirken, bu 2019'la kıyaslandığında (yaklaşık 1,4 milyar) yüzde 75 daha az olacak.

Asya ve Pasifik (- yüzde 95), Afrika (- yüzde 74) ve Orta Doğu'ya (- yüzde 81) nazaran Avrupa (- yüzde 53) ve ABD (- yüzde 60) turist sayısındaki düşüş açısından daha az zarar gördü.

Bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-ağustos-eylül) göre, dünyadaki turizm destinasyonları arasında Kovid-19'dan en az etkilenen ülkeler Hırvatistan, Meksika ve Türkiye olarak sıralandı.

Salgın öncesindeki 2019 yılının aynı dönemindeki rakamlarına erişme anlamında Hırvatistan yüzde 81, Meksika yüzde 80 ve Türkiye yüzde 65 seviyesinde oldu.

Turizm gelirleri, geçen yıla göre biraz artış göstererek 2021'de 707 milyar avroyu bulabileceği beklense de bu, 2019'daki 1,5 trilyon avronun yarısından az olacak.

Türkiye, bu yılın 3. çeyreğine göre turizm gelirlerinde de diğer ülkelere nazaran daha iyi konumda olurken, 2019'un aynı dönemiyle kıyaslandığında turizm gelirleri Türkiye'de yüzde 20, Fransa'da yüzde 27, Almanya'da yüzde 37 geriledi.

Dünyada turizmin gayri safi hasılasındaki toplam kaybı ise 2020'de olduğu gibi 2021'de de 1,76 trilyon avroya yakın olacak.

"Aşıya eşit erişim sağlama çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor"

Dünyada turizm sektöründeki toparlanmanın "yavaş ve kırılgan" olacağı öngörüsünde bulunan BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvil, şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 vakalarındaki artış ve salgının olası mutasyonları, gardımızı düşürmememiz ve dünya genelinde aşıya eşit erişim sağlama çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini göstermektedir. Aynı zamanda koordineli seyahat prosedürlerine sahip olmak ve seyahatleri kolaylaştırmak için dijital aşı sertifikalarından yararlanmak gerekiyor. Uluslararası turizmin güvenli şekilde yeniden başlaması ,büyük ölçüde ülkeler arasında seyahat kısıtlamalarına ilişkin koordineli bir yanıta bağlı olmaya devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi
ABD Başkanı Biden: Omicron varyantı endişe nedeni ancak panik sebebi değil
G7 ülkeleri sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici Kovid-19 aşısı sunulacak

Benzer haberler

Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti

Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti

İstanbul ve 5 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

Türkiye'de 24 bin 317 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı
Antalya'da su taşkınlarına neden olan sağanağın ardından yaralar sarılmaya başlandı

Antalya'da su taşkınlarına neden olan sağanağın ardından yaralar sarılmaya başlandı
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli