Euro
9.47
Dolar
7.82
BIST 100
1,329.90
Altın
1,868.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
logo
Dünya

Cezayir'den Türkiye'ye 'uluslararası piyasalara girmek için ortak firmalar kuralım' teklifi

Cezayir, Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin açılış hazırlıklarıyla eş zamanlı olduğu bir süreçte Türkiye'ye uluslararası piyasalara girme hedefli ortak firmalar kurulması teklifinde bulundu.

Abderrazak Boulkemh,Hamdi Yıldız   | 08.12.2020
Cezayir'den Türkiye'ye 'uluslararası piyasalara girmek için ortak firmalar kuralım' teklifi

Cezayir

Cezayir Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Kemal Rızzik ve Yardımcısı İsa Bekkay, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü. 

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari sahada ortak ilgi alanlarına dair konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, "Birçok uluslararası pazara erişim açısından Cezayir-Türk ortak şirketlerinden oluşan firmalar topluluğu kurulması önerisi" yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükelçi'nin ülkesinin çeşitli alanlarda çaba göstermeye devam ettiğini ve işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, Kovid-19 sürecinin ardından yeni ortaklık fırsatlarını ele almak üzere iki ülke işadamları arasında toplantılar yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya göre, Bakan Rızzik, özellikle Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin Ocak 2021'de yürürlüğe girmesiyle iki taraf arasındaki ticaret hacminin artırılması için tüm şartların hazır olduğuna işaret etti.

Rızzik ayrıca, Cezayir-Türk İş Konseyi'nin etkinleştirilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yılın başında Cezayir'e düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı bir konuşmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar civarında seyrettiğini, bunun 5 milyar dolara çıkartılacağını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 287 bini aştı
İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisiyle Kovid-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 137 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle Mayıs 2021'de Singapur'da yapılacak

Benzer haberler

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Cezayir'den Türkiye'ye 'uluslararası piyasalara girmek için ortak firmalar kuralım' teklifi

Türk Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı

AB ve İngiltere ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşma sağlayamadı

AB ve İngiltere ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşma sağlayamadı
Şenol Güneş: 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz oyuncularımızla gruptan çıkmaya çalışacağız

Şenol Güneş: 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz oyuncularımızla gruptan çıkmaya çalışacağız
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Sivas'a ulaştı