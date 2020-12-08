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Dünya

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han: Türkiye'nin Keşmirlilere samimi desteği Hint yönetimini rahatsız ediyor

Han, yerel bir medyaya verdiği röportajda, "Türkiye'nin Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkına samimi desteği Hint yönetimini rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.12.2020
Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han: Türkiye'nin Keşmirlilere samimi desteği Hint yönetimini rahatsız ediyor

İslamabad

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, bazı Hint medya organlarının Türkiye aleyhine karalama kampanyasına karşı çıkarak "Türkiye'nin Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkına samimi desteği Hint yönetimini rahatsız ediyor." dedi.

Han, yerel bir medyaya verdiği röportajda, Hint medyasının, Türkiye'nin Cammu Keşmir’e paralı asker göndermeye hazırlandığına dair iddialarını yalanladı.

Hint propagandasının sadece çürük ve temelsiz olmadığını aynı zamanda Keşmir halkının yerel özgürlük mücadelesini kötülemeye yönelik bir komplo içerdiğini belirten Han, Türkiye veya herhangi bir başka ülkenin bununla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.

Han, Hindistan’ın söz konusu propagandasının Türkiye’nin Keşmirlilere yönelik siyasi ve diplomatik desteğinin altını oymaya yönelik bir girişim olduğunu kaydederek "Türkiye'nin Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkına samimi desteği Hint yönetimini rahatsız ediyor." ifadesini kullandı.

Birkaç gün önce, bazı Hint medya organları, Yunanistan merkezli bir haber sitesine dayanarak Türkiye'nin Cammu Keşmir'e paralı asker göndermeye hazırlandığına dair iddialarda bulunmuştu.

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