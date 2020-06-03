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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Meksika'da 470 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Meksika'da 470 kişi yaşamını yitirdi.

Zehra Ulucak   | 03.06.2020
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Meksika'da 470 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1262 artarak 31 bin 199'a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 28 bin 936 artışla 555 bin 383'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da son 24 saatte 470 kişi yaşamını yitirdi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 470 artarak 10 bin 637'ye yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 891 artışla 97 bin 326'ya ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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