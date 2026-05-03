Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye etabı başladı TÜVTÜRK'ün 15 yıldır aralıksız destek verdiği bu yıl 20'ncisi düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye etabı başladı.

Türkiye etabı Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başlayan ralli, farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirirken, araç muayenesinin ve trafik güvenliğinin önemine de dikkati çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve TÜVTÜRK'ün katkılarıyla bu yıl 20. kez düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getiriyor.

Uzun soluklu bir rotada kültürler arası etkileşimi, dostluğu ve dayanışmayı ön plana çıkaran rallide bu yıl 40 araç ile 60 yarışmacı yer alacak.

Almanya'dan 27 Nisan'da başlayan ralli, Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ve Nepal'de son bulacak.

Ralli boyunca yarışmacılar, güzergah üzerindeki duraklarda çocuklara yanlarında getirdikleri oyuncakları ulaştırarak sosyal bir katkı da sunacak.

Sultanahmet Meydanı'ndan başlayan Türkiye etabı, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahı üzerinden devam edecek.

TÜVTÜRK'ten 15 yıldır kesintisiz destek

TÜVTÜRK, 15 yıldır Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne kesintisiz destek vererek organizasyonun Türkiye etabının önemli paydaşları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin batısından doğusuna uzanan geniş rota, ülkenin tanıtımına katkı sağlarken farklı coğrafyalar arasında güçlü bağ kuruyor.

Ralliye katılan araçların önemli bir kısmı klasik olmasına rağmen, düzenli bakım ve zamanında yapılan muayeneler sayesinde uzun rotaları tamamlayabiliyor. Bu durum, araç muayenesinin uzun yol güvenliği açısından kritik rolünü ortaya koyuyor.

TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İpek Yolu Rallisi'nin 20 yıldır devam eden uzun soluklu bir hikaye olduğunu belirtti.

Özcan, bu sürecin son 15 yıldır destekçisi olduklarını dile getirerek, "Bu ralli aslında 'klasik' veya 'eski' diyebileceğimiz araçlarla gerçekleştiriliyor. Temel felsefesi ise bakımları düzgün yapılan ve muayeneleri eksiksiz olan araçların, yaşları ne olursa olsun uzun yıllar kullanılabileceğini, uzun mesafeleri kolayca katedebileceğini kanıtlıyor. Biz de bu fikri destekliyoruz ve 15 yıldır kesintisiz olarak her yıl bilfiil bu etkinliğin yanında yer alıyoruz." dedi.

Rallinin aslında sadece bir yarış değil, aynı zamanda sosyal yönünün de çok güçlü bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu etkinliği destekliyor. Çünkü ralli, kültürler arası ilişkiyi ve dostlukları geliştirmeye hizmet ediyor. Almanya'dan başlayıp Nepal'e kadar uzanan rotada sayısız ülkede etkileşim kuruluyor. Rallinin bu birleştirici gücü, bizim destekçi olmamızdaki en önemli etkenlerden biri."

Özcan, "ralli" fikrinin çok geniş kitlelere yayıldığını ifade ederek, kurumsal olarak çalışanlarının da etkinliğe defalarca katıldığını aktardı.

Kendisinin de ralliye üç defa katıldığını ifade eden Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yol boyunca farklı insanlarla ve topluluklarla birebir etkileşime girme şansı buluyoruz. Örneğin bu sene Kars'ta, gezici istasyonumuzla birlikte bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Orada traktör muayenelerini geniş kitlelere ulaştıracağız. Hem sosyal sorumluluk hem de trafik güvenliği bilinci açısından ralliyle eş güdümlü bu tür saha çalışmalarına büyük önem veriyoruz."

"19 bin kilometrelik bir yol katetmeyi hedefliyoruz"

Etkinlikte konuşan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de son 5 yıldır rotalarını Orta Asya'ya çevirerek Moğolistan, Sibirya, Pamir Dağları ve Afganistan gibi zorlu parkurları geride bıraktıklarını söyledi.

Serin, rallinin bu yılki güzergahına ve karşılaşılan zorluklara değinerek, "Bu yıl Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Türkmenistan'a geçerek Özbekistan, Kazakistan, Çin ve Kırgızistan rotasını takip edecek, yolculuğumuzu Tacikistan'da sonlandıracağız. Yaklaşık 1,5 ay sürecek olan bu etapta, 19 ülke ve 64 şehri kapsayan 19 bin kilometrelik bir yol katetmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Organizasyonun bir takım çalışması olduğunu vurgulayan Serin, şunları kaydetti:

"Bu yolculuğu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜVTÜRK, TGA ve OPET gibi kurumlarımızın yanı sıra güzergah üzerindeki 19 ülkenin büyükelçiliklerinin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Özellikle Türkmenistan gibi turist kabulünde hassas olan ülkelerin bize kapılarını açması işbirliğimizin bir nişanesidir."