Euro
7.52
Dolar
6.71
BIST 100
108,097.30
Altın
1,721.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kenya'da güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdü

Kenya'da güvenil güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdüğü bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 03.06.2020
Kenya'da güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdü Fotoğraf: Bryan Jaybee/AA

Abuja

Kenya ulusal basınıda çıkan haberlere göre, Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu (IPOA) Başkanı Anne Makori, yaptığı açıklamada, IPOA'nın yaptığı ön soruşturmalara göre Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişinin polis tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Ülkede polisin 31 sivile işkence yaptığını aktaran Makori, mart ayından bu yana polise karşı 81 şikayet aldıklarını ifade etti.

Makori, olayların araştırılması için ekip kurulduğunu ve çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kenya'da şimdiye kadar 2 bin 93 Kovid-19 vakası görülürken, 71 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Meksika'da 470 kişi öldü
Sınır Tanımayan Doktorlar: Aden'deki Kovid-19 hastaları çok hızlı kaybediliyor
Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı

Benzer haberler

Kenya'da güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdü

Kenya'da güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Meksika'da 470 kişi öldü

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyonu geçti

Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti

Yemen'de Husiler, Kovid-19'la mücadele kapsamında seferberlik ilan etti
Hollanda'da Kovid-19 mücadelesi veren halka Kur'an-ı Kerim'den ayet ile destek

Hollanda'da Kovid-19 mücadelesi veren halka Kur'an-ı Kerim'den ayet ile destek
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti