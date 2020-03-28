Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 28.03.2020
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 299'a, vaka sayısı 650 bin 913'e ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 23 kişiyle İtalya'da gerçekleşti.

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 5 bin 812 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 295 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınından ötürü en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 517 kişi ile İran, beşinci ülke ise 2 bin 314 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi
Fransa Başbakanı Philippe: Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi

Fransa Başbakanı Philippe: Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor