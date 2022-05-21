Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,969.00
BTC/USDT
29,352.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak İngiltere'de görülen ve daha sona Avrupa ülkelerine yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 80 kişiye bulaştığını doğruladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.05.2022
DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Cenevre

Örgütün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, DSÖ'nün ülkelerden gelen maymun çiçeği vaka raporlarını yakinen takip ettiği belirtildi.

Bu kapsamda DSÖ'ye 12 ülkeden bildirilen 80 civarında vakanın doğrulandığı, 50 vakanın ise araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsün takibi genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakasının ortaya çıkabileceği belirtildi.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 12 ülkeye yayıldı.

İngiltere'nin dışında İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, Kanada, ABD ve İsrail, maymun çiçeği vakaları görülen ülkeler arasında yer aldı.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

İsrail'de ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Almanya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak istiyor

AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak istiyor
AB'den Ukrayna'ya 600 milyon avroluk finansal destek

AB'den Ukrayna'ya 600 milyon avroluk finansal destek
Avrupa'da maymun çiçeği virüsü yayılıyor

Avrupa'da maymun çiçeği virüsü yayılıyor