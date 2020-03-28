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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 28.03.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi

Ile-de-France


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 611 artışla 37 bin 575'e ulaştı.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 4 bin 273'e çıktı. Tedavi edilerek hastalığı atlatan kişi sayısı 6 bin 624 oldu. 

Salgın nedeniyle son 24 saatte 319 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi.

Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

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