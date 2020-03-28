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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 8'e, Cezayir'de 29'a yükseldi.

Said İbicioğlu   | 28.03.2020
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor

Tunus


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başkent Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti Bölge Sağlık Müdürü Ali el-Ayyadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Habib Burgiba Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle 70 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tunus'ta böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Ülkede şu ana kadar 227 koronavirüs vakası tespit edildi.

Cezayir

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken, vaka sayısı 454'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, vefat eden kişi sayısının 29'a, vakaların ise 454'e yükseldiğini duyurdu.

Fevrar, 31 kişinin ise tedavi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

Cezayir'de daha önce yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26, vaka sayısı ise 409 olarak duyurulmuştu.

Libya

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Hastalıklarla Mücadale Ulusal Merkezi, ülkede 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve toplam sayının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vakaların Misrata ve Trablus'ta görüldüğü bildirildi.


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