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Dünya

Kovid-19 nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 9 ülkede 125 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 02.04.2020
Kovid-19 nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Fotoğraf: Elyxandro Cegarra/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yurt dışındaki 125 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Kıran, paylaşımında, "Fransa'da 47, Almanya'da 23, Hollanda'da 20, Belçika'da 10, İngiltere'de 9, ABD'de 6, İsveç'te 5, İsviçre'de 3, Avusturya'da 2 vatandaşımız koronavirüsten dolayı vefat etti. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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