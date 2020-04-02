Kovid-19 nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 9 ülkede 125 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ankara
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yurt dışındaki 125 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirtti.
Yurt dışında maalesef bugün itibarıyla COVID-19 sebebiyle 125 vatandaşımızı kaybettik.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) April 2, 2020
Fransa’da 47,Almanya’da 23,Hollanda’da 20,Belçika’da 10,İngiltere’de 9,ABD’de 6,İsveç’te 5,İsviçre’de 3, Avusturya’da 2 vatandaşımız koronavirüsten dolayı vefat etti. Başımız sağolsun
Bakan Yardımcısı Kıran, paylaşımında, "Fransa'da 47, Almanya'da 23, Hollanda'da 20, Belçika'da 10, İngiltere'de 9, ABD'de 6, İsveç'te 5, İsviçre'de 3, Avusturya'da 2 vatandaşımız koronavirüsten dolayı vefat etti. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.