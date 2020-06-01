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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 İran esnafını 2 ayda 6 milyar dolar zarara uğrattı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk vakayı izleyen iki aylık süreçte ülkedeki 13 iş kolunda 108 trilyon tümen (6 milyar dolar) zarara neden olduğunu açıkladı.

Bilal Güler   | 01.06.2020
Kovid-19 İran esnafını 2 ayda 6 milyar dolar zarara uğrattı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında "Kovid-19 sadece hesaplanan 13 iş kolunda 108 trilyon tümen (6 milyar dolar) zarara neden olarak işletmelere darbe vurdu." dedi.

Rebii, hakkında detaylı bilgi vermediği söz konusu iş kollarının mart ayında 65 trilyon tümen (3,6 milyar dolar), nisan ayında ise 43 trilyon tümen (2,4 milyar dolar) zarara uğradığını belirtti.

İran'ın Kovid-19 haricinde ABD yaptırımları gibi çeşitli problemlerinin de olduğunu belirten Rebii, ülkedeki sorunları İran halkı ve devlet kurumlarının işbirliği ile aşacaklarını sözlerine ekledi.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 7 bin 878'e, vaka sayısı ise 154 bin 445'e ulaştı.

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