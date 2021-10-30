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Dünya

İran: Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İranlı şirketlere ve kişilere uyguladığı yeni yaptırımların "Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesi" olduğunu savundu.

Muhammet Kurşun   | 30.10.2021
İran: Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir

Tahran

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun insansız hava aracı (İHA) programlarını ve Kudüs Gücü'nü destekleyen 4 kişi ve 2 şirkete yaptırım uygulamasını kınadı.

Atılan adımların Trump'ın "başarısız maksimum baskı politikasının bir devamı olduğunu ve amacına ulaşamayacağını" ileri süren Hatibzade, "Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir. Yaptırımlara dönmek istediğini ve Trump'ın yöntemlerini devam ettiren bir yönetim, güvenilmez olduğunun mesajını eriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nce (OFAC) İran'ın İHA programıyla bağlantılı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığı aktarılmıştı.

Açıklamada, Devrim Muhafızları'nın İHA programlarına ve Kudüs Gücü'ne kritik destek sağlayan, aralarında Devrim Muhafızları'nın Havacılık Kuvvetleri İHA Komutanı Saeed Aghajani'nin de bulunduğu 4 kişi ile 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedilmişti.

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