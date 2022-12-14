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Dünya

Kosova, AB ile vize serbestisi için bir adım daha attı

AB Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri, Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahate ilişkin düzenleme taslağı üzerinde anlaşmaya vardı.

Selen Temizer   | 14.12.2022
Kosova, AB ile vize serbestisi için bir adım daha attı

Brüksel

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre taslak, Konsey ve AP tarafından da onaylandığında Kosova pasaportu sahipleri 90 gün boyunca AB'ye vizesiz seyahat edebilecek.

Kosova'nın vize serbestisi yol haritasının tüm unsurlarında önemli ilerleme kaydedildi.

AB Komisyonunun 10 Ekim'deki teklifi üzerine Konsey, AP ile Kosova'ya vize muafiyeti için müzakerelere 30 Kasım'da başlamıştı.

Kosovalı liderler, bugün AB’ye üyelik başvuru dilekçesini imzalamış, Başbakan Albin Kurti, imzaların atıldığı anı ülkesi için "tarihi" olarak nitelemişti.

Öte yandan AB ülkeleri İspanya, Slovakya, Romanya Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kosova'yı tanımıyor.

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