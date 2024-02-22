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Ekonomi

AB, Frankfurt'ta kara para aklama ile mücadele kurumu kuracak

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın Frankfurt kentinde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni kurum tesis edilmesine karar verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
AB, Frankfurt'ta kara para aklama ile mücadele kurumu kuracak

Brüksel

AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleyi güçlendirmeyi hedefleyen yeni kuruma Frankfurt'un ev sahipliği yapmasında anlaşma sağlandığı bildirildi.

Avrupa Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin AB'deki yasa dışı mali faaliyetlerle mücadelede kilit rol oynayacağına işaret edilen paylaşımda, yeni kurumun 400'den fazla personeliyle 2025 yılının ortalarında faaliyete başlayacağı kaydedildi.

Yeni kurum, finans sektöründeki yükümlü kuruluşlar üzerinde doğrudan denetim yetkisine sahip olacak.

Ulusal denetleyicilerle entegre bir sistem kuracak yeni kurum, AB'de kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinin etkinliğini artıracak.

Finans dışındaki sektörler konusunda da destekleyici bir role sahip olacak yeni kurum, üye ülkelerdeki mali istihbarat birimlerini koordine edecek.

Kurum, kural ihlali durumunda para cezası verebilecek.

Frankfurt, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) da ev sahipliği yapıyor.

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