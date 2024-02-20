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Dünya

AB, ayrımcılıkla mücadelede yeni önlemler alıyor

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerde ayrımcılığa karşı mücadele için kurulan "eşitlik kurumlarının" yapısını güçlendirecek.

Selen Valente Rasquinho  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
AB, ayrımcılıkla mücadelede yeni önlemler alıyor

Brüksel

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin Brüksel'de toplanan Avrupa işleri bakanlarının eşitlik kurumlarının işleyişini iyileştirmek için reformlar üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Açıklamada reformların, üye ülkelerdeki söz konusu kurumların, bağımsız ve dış etkilerden arındırılması, hükümet veya başka kuruluştan talimat almaması, yeterli personel ve kaynaklara sahip olması için gerekli önlemleri içerdiği belirtildi.

Söz konusu kurumların, eşitlikle ilgili veri toplamanın yanı sıra ayrımcılığa karşı verdikleri hizmetlerle ilgili farkındalık oluşturma faaliyetleri düzenlemeleri, görüş ve kararlar yayınlamaları, soruşturmalar yürütmeleri gerektiği de ifade edildi.

Üzerinde uzlaşılan reformların sonraki aşamada Avrupa Parlamentosunun (AP) onayından geçmesi gerekiyor.

Eşitlik kurumları, üye ülkelerde Müslüman karşıtı gibi nefret suçlarının ihbar edilebileceği ilk kurumlar fakat ayrımcılık vakalarıyla mücadelede işlevsiz ve yetersiz kaldıkları gerekçesiyle eleştiriliyor.

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