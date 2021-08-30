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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Sanela Crnovrsanin   | 30.08.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 250 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 217 milyon 515 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 519 bine, iyileşenlerin sayısı 194 milyon 514 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 672 bini, Hindistan'da 32 milyon 765 bini, Brezilya'da 20 milyon 741 bini ve Rusya'da 6 milyon 901 bini geçti.

Aşı olma oranlarının düşük olduğu ABD'nin güney eyaletlerinde vaka sayılarının yükselmesiyle hastanelerin oksijen kaynaklarının tükenmeye başladığı bildirildi.

İtalya'nın gözde tatil yerlerinden Sicilya Adası, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle düşük riskli "beyaz" kategoriden orta riskli "sarı" kategoriye alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin salgınla mücadelede izlediği politikanın protesto edildiği gösterilerde 80 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden aralarında ABD'nin de olduğu 6 ülkeyi çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgına karşı gerekli tüm önlemlerin alınarak Avrupa ve Orta Asya'da tüm okulların açık kalması çağrısında bulundu.

Nijerya'da son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı.

Bangladeş, DSÖ ile Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 100 milyon doz aşı almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Endonezya'da vaka sayıları düşüşe geçen bölgelerde kısıtlamaların hafifletileceği bildirildi.

Filistin yönetimi lise öğrencilerinin salgına karşı aşılanmasına karar verdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 241'e yükseldiği bildirildi.

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