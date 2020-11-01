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Dünya, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 01.11.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyon 659 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 203 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 33 milyon 638 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 431 bine, Hindistan'da 8 milyon 222 bine, Brezilya'da 5 milyon 535 bine ve Rusya'da 1 milyon 636 bine yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için başlayan gösterilerde sokaklar adeta savaş alanına döndü. Göstericiler kent merkezlerindeki dükkanlara ve kamu mallarına zarar verip çöp bidonlarını ateşe verirken, polise de taş ve sopalarla saldırdı.

Suudi Arabistan, yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verildiğini duyurdu. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından umre ibadeti için yurt içi ve yurt dışından cumartesi günü gece yarısından itibaren ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verilecek.

Japonya, salgın sebebiyle Çin, Güney Kore dahil 9 ülke için uyguladığı yolcu giriş yasağını, turist vizesi taşıyanlar haricinde kaldırdı. Buna göre, kasım ayı itibarıyla Çin, Güney Kore, Avustralya, Brunei, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Tayvan ve Vietnam'a yönelik seyahat uyarı seviyesi 3'ten 2'ye çekildi.

Tayvan'da yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı vakaya rastlanmadı

Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, eyalet ve bölgelerden gelen son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 Haziran'dan bu yana ülke genelinde ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadığını duyurdu.

İsrail'de geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısının birinci aşama klinik denemelerine geçildi. İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "Brilife" adı verilen Kovid-19 aşısı, gönüllü 2 kişiye enjekte edildi.

İran'da Kovid-19 önlemleri kapsamında yarından itibaren özel araçla 25 eyalete giriş çıkışlar yasaklandı.

Tayvan'da, salgına karşı alınan etkili tedbirler sayesinde yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yabancıların Belarus'a karadan girişleri durduruldu.

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