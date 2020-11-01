Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,884.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AA muhabiri Tezcan Ekizler, CEP yayınını gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Azerbaycan Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir askeri konvoyu imha etti.

Ruslan Rehimov   | 01.11.2020
Azerbaycan Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

Bakü

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait bir askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında Hocavend istikametinde Ermenistan ordusuna ait konvoyun hareketinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, konvoyun aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vurulduğu bildirildi. Ermenistan ordusuna ait araçlardan bazılarının imha edildiği, personelin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, saldırının görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Vurulan konvoyda Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin başkanı Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Benzer haberler

Azerbaycan Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

Azerbaycan Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

Azerbaycan ordusunun kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Ermenistan 'sivilleri hedef almama' mutabakatını ihlal ediyor

Ermenistan 'sivilleri hedef almama' mutabakatını ihlal ediyor
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu