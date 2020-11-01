Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” başlıklı Liderler Zirvesine video mesajla katılıyor Bayraklı’da zemin sıvılaşması nedeniyle ilk iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıya ilişkin Cezayir vatandaşı iki kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Yusuf Özcan   | 01.11.2020
Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

Paris

 Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıya ilişkin Cezayir vatandaşı iki kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin daha önce dört kişi gözaltına alınmıştı. Saldırganlardan yaralı yakalananın hastanede tedavisi devam ettiği için henüz ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği bildirilmişti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Benzer haberler

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

Senegalliler, Erdoğan'ın boykot çağrısını desteklerken yerel üretimin de güçlendirilmesini istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Karikatürlere ilişkin açıklamam İslam dünyasında yanlış anlaşıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama
Fransa'da camiye kundaklama girişimi

Fransa'da camiye kundaklama girişimi
Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı

Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı