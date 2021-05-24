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Dünya

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 25. gününde devam ediyor

Sinan Doğan   | 24.05.2021
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 25. gününde devam ediyor Fotoğraf: Sinan Doğan/AA

Bogota

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 25. gününde devam ediyor

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha meydanlarda toplandı. Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Valle del Cauca'da gösteriler düzenlendi. ( Sinan Doğan - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha meydanlarda toplandı.

Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Valle del Cauca'da gösteriler düzenlendi.

Günün erken saatlerinde bir araya gelen sendika temsilcileri, öğrenci grupları ve farklı kesimlerden insanların katıldığı protestolar barışçıl geçerken, Medellin ve Cali'de bazı grupların yolu trafiğe kapatması üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Medellin'de 9 kişi yaralandı

Medellin'de gösteriler gündüz saatlerinde sakin geçerken akşam saatlerinde yüzü kapalı bazı grupların bir alışveriş merkezini yağmalama girişimine polis gaz bombası ve cop ile müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda, 3'ü polis 9 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cali'de 1 ölü, 6 yaralı

Protestoların başlangıcından bu yana şiddetli olayların yaşandığı Cali'de ise ana yolu trafiğe kapatan göstericiler polisle çatıştı.

Polis, taş ve molotofkokteyli atan gruplara göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi, 1 gösterici hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

25 günde 16 gazeteci yaralandı

Latin Amerika ülkelerinde basına yönelik hak ihlallerini raporlayan Voces del Sur (VDS) projesinin Kolombiya temsilciliği, gösteriler sırasında şimdiye kadar 16 gazetecinin, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını bildirdi.

Temsilcilik, saldırıları kınayarak, "Gazeteciler, kendilerini tanıtmalarına rağmen benzeri görülmemiş düzeyde şiddete maruz kaldılar. " ifadesini kullandı.

STK'lerin verilerine göre, ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar 42 gösterici öldü, 2 bin 905 kişi polis şiddetine, 21 kişi cinsel şiddete maruz kaldı. 1264 kişi gözaltına alınırken 1049 polis ve 1040 sivil yaralandı.









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