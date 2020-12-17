Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulamaya Şubat 2021'de başlayacak
Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Kovid-19 aşısının, ülkede gelecek yıl şubat ayında uygulanmaya başlanacağını bildirdi.
Bogota
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El Heraldo gazetesine konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan COVAX aşısı programı başta olmak üzere 4 şirketle daha görüştüklerini belirterek, "Bu görüşmeler gizlilik çerçevesinde ilerliyor, anlaşmalar tamamlandığında ülkemizi bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.
Amaçlarının aşıyı herkese ulaştırmak olduğunu vurgulayan Duque, "Hızlı ve etkin bir lojistik kapasiteyle, aşının ülkeye hızlı şekilde gelmesi için gayret ediyoruz." dedi.
Duque, son zamanlarda artan vaka sayılarına rağmen ülkede genel karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söyledi.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 1 milyon 456 bin 599 kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 39 bin 560 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.