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Dünya, Koronavirüs

Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulamaya Şubat 2021'de başlayacak

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Kovid-19 aşısının, ülkede gelecek yıl şubat ayında uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Sinan Doğan   | 17.12.2020
Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulamaya Şubat 2021'de başlayacak

Bogota


KORONAVİRÜS HABERLERİ

El Heraldo gazetesine konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından oluşturulan COVAX aşısı programı başta olmak üzere 4 şirketle daha görüştüklerini belirterek, "Bu görüşmeler gizlilik çerçevesinde ilerliyor, anlaşmalar tamamlandığında ülkemizi bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı. 

Amaçlarının aşıyı herkese ulaştırmak olduğunu vurgulayan Duque, "Hızlı ve etkin bir lojistik kapasiteyle, aşının ülkeye hızlı şekilde gelmesi için gayret ediyoruz." dedi.

Duque, son zamanlarda artan vaka sayılarına rağmen ülkede genel karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 1 milyon 456 bin 599 kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 39 bin 560 kişi hayatını kaybetti.

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