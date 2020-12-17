Euro
9.53
Dolar
7.79
BIST 100
1,392.45
Altın
1,867.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Kovid-19 aşısı ülkesine ulaştığında, aşıyı yaptıracak ilk gönüllünün kendisi olacağını açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 17.12.2020
Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak

Kuala Lumpur


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Endonezya Devlet Başkanlığı Sarayı Istana Negara'nın Youtube kanalındaki açıklamasında, Devlet Başkanı Joko Widodo, "Aşının ilk alıcısı olacağım ve ilk aşıyı ben yaptıracağım." dedi.

Toplumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına güvenini pekiştirmek için bu kararı verdiğini ifade eden Widodo, "Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ardından bütün halk, aşı yaptırabilecektir." şeklinde konuştu.

Widodo, Kovid-19 aşısının bedava olacağını kaydetti.

Endonezya, 6 Aralık'ta Çinli firma Sinovac Biotech'in geliştirdiği 1,2 milyon doz Kovid-19 aşısını ülkeye getirmişti.

Şimdiye kadar toplam 636 bin 154 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Endonezya'da virüs nedeniyle 19 bin 248 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak
Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulamaya Şubat 2021'de başlayacak
ABD Başkan Yardımcısı Pence cuma günü Kovid-19 aşısı olacak
Fransa'da Kovid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlanacak
İspanya'da hükümet Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyuyor

Benzer haberler

Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak

Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak

Kolombiya Kovid-19 aşısını uygulamaya Şubat 2021'de başlayacak

ABD Başkan Yardımcısı Pence cuma günü Kovid-19 aşısı olacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 servis hemşirelerinin tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu

Kovid-19 servis hemşirelerinin tercihi 'İşitme engelli hastayla iletişim' oldu
New York'u Kovid-19 yüzünden terk edenler 34 milyar dolar gelir kaybına neden oldu

New York'u Kovid-19 yüzünden terk edenler 34 milyar dolar gelir kaybına neden oldu