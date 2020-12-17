Endonezya Devlet Başkanı Widodo ülkede Kovid-19 aşısı için ilk gönüllü olacak
Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Kovid-19 aşısı ülkesine ulaştığında, aşıyı yaptıracak ilk gönüllünün kendisi olacağını açıkladı.
Kuala Lumpur
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Endonezya Devlet Başkanlığı Sarayı Istana Negara'nın Youtube kanalındaki açıklamasında, Devlet Başkanı Joko Widodo, "Aşının ilk alıcısı olacağım ve ilk aşıyı ben yaptıracağım." dedi.
Toplumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına güvenini pekiştirmek için bu kararı verdiğini ifade eden Widodo, "Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ardından bütün halk, aşı yaptırabilecektir." şeklinde konuştu.
Widodo, Kovid-19 aşısının bedava olacağını kaydetti.
Endonezya, 6 Aralık'ta Çinli firma Sinovac Biotech'in geliştirdiği 1,2 milyon doz Kovid-19 aşısını ülkeye getirmişti.
Şimdiye kadar toplam 636 bin 154 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Endonezya'da virüs nedeniyle 19 bin 248 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.