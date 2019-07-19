Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş için Van’ da uğurlama töreni düzenleniyor
logo
Dünya

KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla Boğaz Şehitliği, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı'nda törenler düzenlendi.

Muhammet İkbal Arslan   | 19.07.2019
KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen ilk törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, siyasetçiler, askeri erkan, muharip derneklerden temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, sayı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından sonra erdi.

Lefkoşa'da bir sonraki tören, Kıbrıs Türk halkının özgülük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrinin bulunduğu Anıttepe'deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, bakanlar, milletvekilleri, muharip dernek temsilcileri ve diğer temsilciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla bitti.

Son törende kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldı

Başkentteki son tören, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anmak amacıyla Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı'nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, 2'nci Cumhurbaşkanı Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Kaya, muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve diğer temsilciler katıldı.

TMT Anıtı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve Akıncı'nın anıt özel defterini imzalamasıyla son buldu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi

KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi

'Maraş'a dokunmak ve statükonun tekerine çomak sokmak gerek'

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz KKTC'de temaslarda bulundu

Rum siyasi parti liderleri Akıncı'nın önerisini reddetti

Rum siyasi parti liderleri Akıncı'nın önerisini reddetti
'KKTC'nin yapıcı önerisine Rum yönetimi sıcak bakmayacaktır'

'KKTC'nin yapıcı önerisine Rum yönetimi sıcak bakmayacaktır'
KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki

KKTC'den AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki