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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Azerbaycan'a geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Ruslan Rehimov  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Azerbaycan'a geldi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Tatar'ı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Fikri Ataoğlu, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri karşıladı.

Tatar, 3 gün sürecek temasları kapsamında "KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri" etkinliğinin açılışına katılacak, ADA Üniversitesi'nde konferans verecek ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar'la birlikte KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile aralarında iş insanları, turizmciler, üniversite temsilcileri ve yatırımcıların bulunduğu 200 kişilik bir heyet de Azerbaycan'a geldi.

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