İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
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