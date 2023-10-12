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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
İsrail ve Filistin'de yaşanan çatışmalarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Ankara
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