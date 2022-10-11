Dolar
18.61
Euro
18.06
Altın
1,665.58
ETH/USDT
1,280.00
BTC/USDT
18,980.00
BIST 100
3,571.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kırgızistan’da 1631 Rus, Kırgız vatandaşlığına başvurdu

Kırgızistan’da 9 ayda 1631 Rus'un Kırgız vatandaşlığı başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 11.10.2022
Kırgızistan’da 1631 Rus, Kırgız vatandaşlığına başvurdu

Bişkek

Dijital Kalkınma Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi Başkanı Nursultan Sardarbekov, düzenlediği basın toplantısında, yılın başından bu yana 192 bin 258 Rusya vatandaşının Kırgızistan’a geldiğini bildirdi.

Sardarbekov, geçen yıl 9 ayda Kırgızistan vatandaşlığı için 385 Rus'un başvurduğunu, bunun 226'sının kabul edildiğini açıkladı.

Nursultan Sardarbekov, bu yılın aynı döneminde ise 1631 Rusya vatandaşının başvuruda bulunduğunu ve bunlardan 603’ünün kabul edildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov'u kabul etti
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Ülkemiz için gurur verici projeler yapmaya devam edeceğiz
SOLOTÜRK, Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı

Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı

Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi

Kırgızistan’da 1631 Rus, Kırgız vatandaşlığına başvurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin ile UAEA Başkanı Grossi St. Petersburg’ta görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile UAEA Başkanı Grossi St. Petersburg’ta görüştü
Zelenskiy, hava savunma sistemleri ile yeterli miktarda mühimmat talep etti

Zelenskiy, hava savunma sistemleri ile yeterli miktarda mühimmat talep etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet