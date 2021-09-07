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Dünya

Rus turizm sektöründe Türkiye açık ara liderliğini sürdürüyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, "Turizm amaçlı ziyaret edilebilecek 40 ülke var, ancak Türkiye’de tatile yönelik talep, bu ülkelerle kıyas edilemeyecek boyutta" değerlendirmesinde bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 07.09.2021
Rus turizm sektöründe Türkiye açık ara liderliğini sürdürüyor

Moskova

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistler nezdinde Türkiye’nin 2021’de en popüler tatil noktası olduğunu belirterek, “Turizm amaçlı ziyaret edilebilecek 40 ülke var. Türkiye’de tatile yönelik talep, bu ülkelerle kıyas edilemeyecek boyutta.” dedi.

Lomidze, başkent Moskova’da Rus turizm sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl yaklaşık 20 milyon vatandaşın Rusya içerisinde tatil yaptığını anlatan Lomidze, “Bütçe dostu alternatifler arasında Rusya’da tatil yapmak en uygun fiyatlı seçenek konumunda.” diye konuştu.

Yurt dışında tatile yönelik talepte ise Türkiye’nin açık ara lider konumda olduğuna işaret eden Lomidze, “Rus turistler nezdinde Türkiye 2021’de en popüler tatil noktası. Turizm amaçlı ziyaret edilebilecek 40 ülke var ancak Türkiye’de tatile yönelik talep, bu ülkelerle kıyas edilemeyecek boyutta.” dedi.

2019’da yaklaşık 6 milyon Rus turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsatan Lomidze, “2021’de ise 2020’ye kıyasla turist akışı belirgin şekilde daha yüksek. Yıl sonuna kadar Türkiye’yi yaklaşık 4 ila 4,5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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