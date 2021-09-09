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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ankara-Kahramankazan Yolu Saray-Aydın-Yazıbeyli Köprülü Kavşakları Açılış Töreni”ne katılıyor.
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Ekonomi

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırdı

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına yönelik uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı.

Emre Gürkan Abay   | 09.09.2021
Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırdı

Moskova

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına yönelik kısıtlamaların bugün itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Rusya, gıda güvenliğine yönelik endişelerini ileri sürerek Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına kısıtlama getirmişti.

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