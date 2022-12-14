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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kiev'de düşürülen insansız hava araçları sivil altyapıya hasar verdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresindeki yerleşim yerlerinde Ukrayna güçlerince havada imha edilen Rus ordusunun fırlattığı insansız hava araçlarının (İHA) parçaları sivil altyapıya hasar verdi.

Davit Kachkachishvili   | 14.12.2022
Kiev'de düşürülen insansız hava araçları sivil altyapıya hasar verdi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Kiev

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte ve çevrede sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından imha edilen bir İHA'nın parçalarının Kiev'de Shevchenkivskyi semtinde bir binaya isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

İHA düşmesinin ardından meydana gelen patlamalardan dolayı ayrıca semtteki bazı konutların pencereleri yıkıldı, çatılar hasar gördü.

İHA parçalarının isabet ettiği binanın önünde camları kırılan arabasını poşetle kapatmaya çalışan 45 yaşındaki Alyona Yakimenko yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yakimenko, sabah erken saatlerde önce siren sesleri duyduklarını, daha sonra da patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlama sesinden önce motorun sesine benzer "tuhaf" bir ses duyduklarını kaydeden Yakimenko şöyle devam etti:

"Şiddetli bir patlama meydana geldi. Biz yere yattık. Bir süre öyle kaldık. Çok korktuk. Sonra oğlum dışarıya çıktı. Eve gelince arabamızın hasar aldığını söyledi bana."

Ülkenin Donetsk bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle savaşın başladığı ilk dönemlerde ailece Kiev'e tahliye edildiklerini aktaran Yakimenko, İHA parçalarının düşmesi sonucu yaralanan veya ölen olmadığını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre Kiev bölgesindeki Vishnevoe kasabasında da sabah saatlerindeki saldırılar sonucu bir müstakil ev hasar gördü.

Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar olduğunu duyurmuştu.

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