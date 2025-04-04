Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk bacağından yaralandı.
Aksaray
Hamidiye Harmanı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Hatice C, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Hatice C'nin bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatice C, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.