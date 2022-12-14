Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentte patlamalar olduğunu duyurdu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sabah saatlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Kiev
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar oldu. Yetkililer yerinden takip ediyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.