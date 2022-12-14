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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentte patlamalar olduğunu duyurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sabah saatlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 14.12.2022
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentte patlamalar olduğunu duyurdu

Kiev

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar oldu. Yetkililer yerinden takip ediyor." ifadesini kullandı.

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