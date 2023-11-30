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Dünya

Kerkük'te memurlar Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi

Irak'ın Kerkük kentinde devlet memurları, İsrail’in 15 bini aşkın Filistinliyi öldürdüğü Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Ali Makram Ghareeb  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Kerkük'te memurlar Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük Elektrik Dağıtım Kurumu önünde toplanan onlarca devlet memuru, İsrail'i protesto etti.

Irak ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, açtıkları pankartlarla binlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kerkük Elektrik Dağıtım Kurumu Basın Sorumlusu Kays Cuma, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de özellikle sivillere karşı düzenlenen saldırıları kınadıklarını ve Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Gazze'deki sivillerin kurtarılması için sadece "insani ara" ile yetinilmemesi gerektiğini belirten Cuma, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'in saldırılarının tamamen durdurulması için ciddi müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

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