İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki günde 120 Filistinli öldü
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 120 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 44 bin 176'ya yükseldiği bildirildi.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 414 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 120 kişinin hayatını kaybettiği, 205 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 176'ya, yaralı sayısının da 104 bin 473'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü
El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Şeldan" ailesinin evini vurdu.
Saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin orta kesimi vuruldu
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi topçu ateşiyle hedef aldı. Saldırıda 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu Takiyye" ailesinin yaşadığı apartman dairesi de İsrail ordusunun hedefi oldu.
Bombardımanda 2'si kadın 3 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.
İsrail, Gazze'nin güneyine de saldırdı
Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarının bulunduğu alanın hemen yakınındaki bir evi vurdu.
Filistinli "Ebu Sabla" ailesine ait evde biri çocuk 6 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.
Han Yunus'un Şeyh Nasır bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de 1 kişiyi doğrudan hedef alarak öldürdü.
İsrail ordusunun Gazze'de bir camiyi bombalaması sonucu 3 kişi yaralandı
Cibaliya'daki El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat kampındaki el-Faruk Camisini ve çevresini bombaladı.
İsrail bombardımanında cami kullanılamaz hale gelirken, saldırıda en az 3 Filistinli yaralandı.
İsrail ordusunun camiyi hedef aldığı görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.
Görüntülerde bölge halkının saldırıyı fark etmesinin ardından kaçıştığı, saldırının ardından caminin de harabeye döndüğü görülüyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 815 cami tamamen yıkıldı, 151 cami restorasyona ihtiyaç duyacak şekilde ciddi zarar aldı.
İsrail güçleri, Batı Şeria'da aralarında çocukların olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Beytullahim, El Halil ve Cenin kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.
İsrail askerlerinin baskınlarda aralarında çocukların ve eski tutukluların da olduğu 15 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.
Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Gazze'de İsrail'in bombaladığı Kemal Advan Hastanesi müdüründen uluslararası topluma "müdahale" çağrısı
Ebu Safiyye, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef almasıyla aralarında doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ayrıca, saldırılarda hastane avlularının, elektrik jeneratörlerinin de bombalandığını, oksijen ve su sisteminde ise tahribat meydana geldiğini belirten Ebu Safiyye, uluslararası topluma çağrı yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası toplumu acilen müdahale etmeye ve cerrahi heyetler, tıbbi malzemeler ve ambulanslar tedarik etmeye çağırıyoruz. Ayrıca (Gazze'nin) kuzey bölgesindeki sağlık sistemimiz ve personelimiz için uluslararası koruma talep ediyoruz. Böylelikle, en sınırlı kaynaklarla bile, günün her saati insani hizmetlere ihtiyaç duyan hastaların ve yaralıların hayatlarını kurtarmaya devam edebiliriz."
Ebu Safiyye, şu an 86 hastalarının bulunduğunu belirterek, hastanenin çocuk servisine yetersiz beslenme vakaları gelmeye başladığının altını çizdi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği son saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.
Hamas: İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni vurması insanlığı aşağılamaktır
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatmaya ve Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.
Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde sistematik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne üst üste saldırılar düzenledi. Bu saldırılar nedeniyle hastanenin jeneratörü hizmet dışı kaldı, 12 sağlık personeli yaralandı ve hastalar ile yaralılar paniğe kapıldı." ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Savaş suçlularının liderlik ettiği faşist İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde 2 milyon insana karşı yürüttüğü aç bırakma savaşının yanı sıra, bölgenin kuzeyinde sivillere karşı soykırım, etnik temizlik ve göçe zorlama suçlarını işlemeye devam ediyor. Bu durum, insanlığı ve uluslararası hukuku aşağılamak anlamına gelmektedir."
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine uyguladığı kuşatma ve etnik temizlik suçuna son verilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkelerine "İsrail'e karşı caydırıcı önlemler alma" çağrısı yapıldı.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef almasıyla aralarında doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ni daha önce de defalarca hedef almıştı.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı
Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.
Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.
Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.
Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti
Nablus'a bağlı Lubban Şarkiye Köy Meclisi Üyesi Cihad el-Faysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli grubun Ramallah-Nablus yolu üzerinde bulunan 55 zeytin ağacını kestiğini belirtti.
Kesilen zeytin ağaçlarının Filistinli "Uveys" ve "Agbar "ailelerine ait olduğunu aktaran Faysal, söz konusu İsrailli grubun, Lubban Şarkiye Köyü'ndeki toprakların gasbedilmesi sonrası kurulan yerleşim biriminden geldiğini ifade etti.
Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı 16 bin 633 saldırı gerçekleştirdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çoğu onlarca yıllık zeytin ağacı olmak üzere Filistinlilere ait 21 bin 280 ağacı söktü, kesti ya da büyük zarar verdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.
Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.