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Dünya

Kenya'da 'her 10 evden 2'sinde' hiç yiyecek yok

Kenya'da her 10 evden 6'sında sadece bir hafta yetecek miktarda gıda olduğu belirtildi.

Tufan Aktaş   | 19.02.2021
Kenya'da 'her 10 evden 2'sinde' hiç yiyecek yok

İstanbul

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle her 10 evden 2'sinde hiç yiyecek olmadığı bildirildi.

Araştırma şirketi Twaweza East Africa'nın yaptığı son ankette, Kenya'da her 10 evden 2'sinde hiç yiyecek olmadığı, her 10 evden 6'sında ise sadece bir hafta yetecek miktarda gıda olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 bin kişiyle görüşülen ankette, konuşulan her 10 kişiden 6'sı yiyecek 3 öğün yemek bulamadıklarını dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 57'si salgınla ilgili ana endişesinin ekonomik durumun kötüleşmesi olduğunu ifade etti.

Halk veresiye su alıyor

Başkent Nairobi'nin gecekondu mahallelerinden Kawangware'de su satan 4 çocuk annesi Christine Wanjiku, AA muhabirine, işlerinin salgın sonrası kötüleştiğini ve temel ihtiyaç olmasına rağmen halkın veresiye su satın almaya başladığını söyledi.

Wanjiku, "Eskiden çok para kazanıyordum ama şimdi biri geliyor, su istiyor ancak parası yok. Çaresiz veriyorum." dedi.

Salgının bitmesi için dua ettiğini ifade eden Wanjiku, su dükkanını kapatmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Kenya'da şimdiye kadar 103 bin 841 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1813 kişi hayatını kaybetti.

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