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Dünya

Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla Kenya'da 20 su kuyusu açıldı

Dünya genelinde farklı kıtalarda yardım faaliyetleri yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hayırseverlerin katkılarıyla açılan 20 su kuyusu hizmete girdi.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 25.09.2021
Türkiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla Kenya'da 20 su kuyusu açıldı Fotoğraf: Muhammed Şamil Aliağaoğlu/AA

Nayrobi

Dernek tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'ye 670 kilometre uzaklıktaki Kakamega kırsal bölgesinde 20 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dış İlişkiler Koordinatörlerinden Fırat Aydın, hayırseverlerin bağışlarını, emanetlerini gerçek muhtaçlara ulaştırdıklarını, bölgede şimdiye kadar 60 su kuyusu açtıklarını bildirdi.

Her biri farklı bölgede açılan su kuyularının birbirlerine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Kuyuları bölge halkının hijyenik ve temiz suya kavuşması için açıyoruz. Daha önce bölge halkı evlerinde bulunan kaplarla belli mesafede bulunan çukurlarda veya nehir yataklarında biriken suları alarak kullanıyordu. Temiz su kullanmadıkları için belli bir süreden sonra sağlık problemleriyle karşılaşıyorlar. Bu sağlık problemleri kalıcı hastalık bırakıyor. Kimisi de ölümcül sonuçlanıyor. Rabb'im yapılan bu hayrı kabul etsin, bu hayrı yapanlardan razı olsun diyoruz."

Dernek gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine giysi yardımında da bulundu.

Kuraklık döneminde su sıkıntısı çeken aileler ise suya kavuşmanın sevincini yaşadı, dernek üyeleri ve hayırseverlere teşekkür etti.

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