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Dünya

Katar bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışıyor

Katar yönetimi, ABD ile İran arasında bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi için dost ülkelerle istişarelerde bulunduğunu duyurdu.

Serdar Bıtmez,Gülşen Topçu   | 09.01.2020
Katar bölgede tansiyonun düşürülmesi için çalışıyor

Doha

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Irak'ta öldürülmesiyle yaşanan gerilimi yakından takip ettiğini vurguladı.

Bölgenin kritik bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Al Sani, ülkesinin, yükselen tansiyonun düşürülmesi için dost ve kardeş ülkelerle istişarelerde bulunduğunu belirtti.

İranlı komutanın öldürülmesiyle başlayan gerilim

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve el-Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 5'i Iraklı 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Bu saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ın ilk saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuş ve en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.

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