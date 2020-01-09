Hafter milislerinden Trablus’ta füze ve top atışıyla saldırı
Libya’nın doğusundaki silahlı lider Hafter’e bağlı milisler, Mitiga Havalimanı yakınındaki bir mahalleyi top atışı ve füzelerle hedef aldı.
Trablus
Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter’e bağlı milisler başkentin tek sivil havalimanı Mitiga yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi’ne top atışı ve füze saldırısı düzenledi.
- Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun
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Akşam saatlerinden itibaren kentte çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu. Görgü tanıkları, Mitiga Havalimanı yakınındaki Suuk el-Cuma Mahallesi'nin çok sayıda füze ve top atışıyla vurulduğunu paylaştı.
Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Söz konusu saldırının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdiği görüşmede yaptıkları ateşkes çağrısının ardından gerçekleştirilmesi dikkati çekti.
Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.
Mitiga Havalimanı'nı uçuşa yasak bölge ilan edildi
Daha sonra Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.
Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan ve 218 TV'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü kapsayacak şekilde dün saat 17.00'den itibaren genişletildiği belirtildi.
Mismari, hava yolu şirketlerine söz konusu karara uyma ve uçaklarını riske atmama çağrısı yaptı.
Libya Ulusal Ordusu 23 Kasım'da Trablus'un batısındaki El-Maya bölgesinden başlayıp Harp Okulu, doğuda Tacura, Karapoli ve Er-Rabıta yoluna kadar olan alanı uçuşa yasak bölge ilan etmiş ancak Mitiga Havalimanı'nı bu kapsamın dışında tutmuştu.
İtalya'dan Hafter'e "siyasi çözüm ve askeri seçenekten vazgeçin" çağrısı
Öte yandan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin, Roma'da Hafter ile yaptığı görüşmeye dair İtalya Başbakanlığından akşam geç saatlerde yazılı bir açıklama yapıldı.
Libya'daki son gelişmeler ile başkent Trablus'ta geçen cumartesi akşamı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'e ait SİHA'larla hedef alınan ve 30 öğrencinin öldüğü askeri okul saldırısına değinilen açıklamada, "Başbakan Conte, Libya'da tırmanan gerginliğe dair güçlü endişelerini belirtti ve Trablus’taki askeri okula yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı." ifadeleri kullanıldı.
Tüm bölgenin istikrarına yönelik risklerin sıralandığı belirtilen açıklamada, "Conte'nin Hafter'e siyasi çözüm vurgusu yaptığı ve kendisini askeri çözümden vazgeçmeye davet ettiği" kaydedildi.
Açıklamada, Başbakan Conte ile Hafter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki görüşmelerinin ardından Libya'da tarafları hızlı bir şekilde ateşkese de çağırdıkları ortak açıklamalarının dikkat çekici yönlerini birlikte yorumladıkları da aktarıldı.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı. Hafter, daha önce 4 Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine de UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.