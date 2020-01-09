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Dünya

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'ın Mazenderan eyaletinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 09.01.2020
İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İstanbul

İran devlet televizyonuna göre, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.


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