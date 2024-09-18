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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu

​​​​​​​Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir binayı hedef alarak birçok İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını açıkladı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Muhammed Emin Canik, Ali Semerci  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu

Gazze

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, güneydeki Refah kentinin batısında bulunan Tel es-Sultan Mahallesi'nde, çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığı bir binanın güdümlü füzeyle hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, binadaki birçok İsrail askerinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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