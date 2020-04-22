Euro
7.61
Dolar
6.99
BIST 100
98,580.97
Altın
1,701.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuveyt'ten tahliye edilen Türk vatandaşları Esenboğa Havalimanına indi
logo
Dünya, Ramazan 2020

Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacağını duyurdu.

Said İbicioğlu   | 22.04.2020
Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak

İstanbul



Harameyn İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki teravih namazlarının sadece söz konusu kurumda görev yapan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevlilerin katılımıyla kısaltılarak 10 rekat şeklinde eda edileceği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, ramazan ayı boyunca, daha önce sokağa çıkma yasağı getirilen kentler dahil ülke genelindeki tüm bölgelerde halkın 09.00 ile 17.00 saatlerinde sokağa çıkışına izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.

Ülkede ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde cuma ve cemaatle namaz kılınması, itikafa girilmesi, iftar verilmesi, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılması ve hurma gibi yiyecek bulundurulması yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'İyileşen Çinli doktorlardaki cilt koyulaşması karaciğer fonksiyonlarının bozulmasıyla ilişkili'
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e yükseldi
Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset

Benzer haberler

Bakan Karaismailoğlu GSM operatörleriyle video konferansla görüştü

Bakan Karaismailoğlu GSM operatörleriyle video konferansla görüştü

Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak

'İyileşen Çinli doktorlardaki cilt koyulaşması karaciğer fonksiyonlarının bozulmasıyla ilişkili'

Ekonomik kalkınma paketleri temiz enerjiye odaklanmalı

Ekonomik kalkınma paketleri temiz enerjiye odaklanmalı
Bursa'da koronavirüsü yenen 18 günlük bebek taburcu edildi

Bursa'da koronavirüsü yenen 18 günlük bebek taburcu edildi
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 391'e yükseldi